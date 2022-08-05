Ne hale geldik: Marmaray'da şaşkına çeviren anlar
Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray’da ‘madde’ kullanan gencin görülmesi şaşkına çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, dün Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray’da gerçekleşti.
Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı poşetle madde kullanmaya başladı. Yolculara aldırış etmeden madde kullanan şahıs, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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