Ne hale geldik: Marmaray'da şaşkına çeviren anlar

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Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray’da ‘madde’ kullanan gencin görülmesi şaşkına çevirdi. O anlar kameralara yansıdı.

İHA
05 Ağustos 2022 Cuma, 12:44

Olay, dün Halkalı-Gebze arasında seferler yapan Marmaray’da gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi eline aldığı poşetle madde kullanmaya başladı. Yolculara aldırış etmeden madde kullanan şahıs, diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 

 

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