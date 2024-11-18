Marmaray'da arıza: Seferler durdu
Marmaray'da yaşanan arıza nedeniyle Halkalı yönüne yapılan seferler bir süre durdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray tren hattında teknik arıza meydana geldi.
Halkalı yönüne gitmekte olan Marmaray treni, Üsküdar İstasyonu’nda durdu. Yolcular trenden indirilince istasyonda büyük bir yoğunluk yaşandı.
TCDD AÇIKLAMA YAPMADI
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), arızaya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.
Etiketler: #marmaray #tren hattı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Cüneyt Özdemir'den teğmen Ebru Eroğlu'na iş teklifi
- Ünlü peynir markasından 'konkordato' kararı
- AKP'nin 'asgari ücret' formülünü duyurdu
- Demokrat Parti Kurultayı’nda adaylık krizi!
- Emekli askeri hakimden Varank’a sert yanıt!
- Süleyman Soylu 'tarafını' seçti
- Narin cinayetinde 'demir kapı' ayrıntısı
- Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
- Fikret Orman'dan Talisca yanıtı!
- Salim Güran'ın ses kayıtları ortaya çıktı!