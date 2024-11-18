Marmaray'da arıza: Seferler durdu

Marmaray'da yaşanan arıza nedeniyle Halkalı yönüne yapılan seferler bir süre durdu.

Marmaray'da arıza: Seferler durdu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 10:24

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray tren hattında teknik arıza meydana geldi.

Halkalı yönüne gitmekte olan Marmaray treni, Üsküdar İstasyonu’nda durdu. Yolcular trenden indirilince istasyonda büyük bir yoğunluk yaşandı. 

TCDD AÇIKLAMA YAPMADI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), arızaya ilişkin bir açıklamada bulunmadı.


Etiketler: #marmaray #tren hattı

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