Marmaray seferlerinde aksama: Demiryolu hattına araç düştü!
Marmaray'dan yapılan açıklamada Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğü ve Pendik-Maltepe arasındaki seferlerin gecikmeli yapıldığı aktarıldı.
İstanbul'un önemli toplu taşıma araçlarından, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da seferlerde gecikme yaşanıyor.
Edinilen bilgiye göre, Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştü. Bunun üzerine Pendik-Maltepe arasındaki seferler gecikmeli yapılmaya başladı.
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA
Marmaray tarafından X'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Sayın yolcularımız; Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır. Önemle duyurulur."
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) November 11, 2024
Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır.
Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır.
Önemle duyurulur.
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