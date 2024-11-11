Marmaray seferlerinde aksama: Demiryolu hattına araç düştü!

Marmaray'dan yapılan açıklamada Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğü ve Pendik-Maltepe arasındaki seferlerin gecikmeli yapıldığı aktarıldı.

Marmaray seferlerinde aksama: Demiryolu hattına araç düştü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:09

İstanbul'un önemli toplu taşıma araçlarından, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da seferlerde gecikme yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştü. Bunun üzerine Pendik-Maltepe arasındaki seferler gecikmeli yapılmaya başladı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray tarafından X'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Sayın yolcularımız; Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır. Önemle duyurulur."


Etiketler: #marmaray

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