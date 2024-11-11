Marmaray seferlerinde aksama: Demiryolu hattına araç düştü!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:09

Güncelleme: 11.11.2024 - 17:28

İstanbul'un önemli toplu taşıma araçlarından, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da seferlerde gecikme yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştü. Bunun üzerine Pendik-Maltepe arasındaki seferler gecikmeli yapılmaya başladı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray tarafından X'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Sayın yolcularımız; Başak istasyonunda demiryolu hattına araç düştüğünden Pendik-Maltepe arasında tek hat işletmeciliği yapılmakta, trenlerimizde beklemeler ve gecikmeler yaşanmaktadır. Atalar istasyonundan yolcu aktarması yapılacaktır. Önemle duyurulur."