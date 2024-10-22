Marmaray'da arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor
Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da enerji sistemlerindeki aksaklık nedeniyle seferlerin gecikmeli ve aktarmalı yapılacağı bildirildi. Sabah saatlerinde binlerce yurttaş mağduriyet yaşadı.
İstanbul'un önemli toplu ulaşım araçlarından, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın Söğütlüçeşme istasyonunda teknik bir arıza meydana geldi.
Bu sebepler sabah saatlerinde seferler gecikmeli olarak yapıldı. Binlerce yurttaş mağduriyet yaşadı.
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA
Marmaray'ın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandıldı:
"Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır."
Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 22, 2024
Etiketler: #marmaray #Ulaştırma Bakanlığı
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