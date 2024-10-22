Marmaray'da arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da enerji sistemlerindeki aksaklık nedeniyle seferlerin gecikmeli ve aktarmalı yapılacağı bildirildi. Sabah saatlerinde binlerce yurttaş mağduriyet yaşadı.

Marmaray'da arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 09:01

İstanbul'un önemli toplu ulaşım araçlarından, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın Söğütlüçeşme istasyonunda teknik bir arıza meydana geldi.

Bu sebepler sabah saatlerinde seferler gecikmeli olarak yapıldı. Binlerce yurttaş mağduriyet yaşadı.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'ın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullandıldı:

"Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır."


Etiketler: #marmaray #Ulaştırma Bakanlığı

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