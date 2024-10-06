Yayınlanma: 06.10.2024 - 09:52

Güncelleme: 06.10.2024 - 09:52

İstanbul'un düşmandan kurtuluşunun 101. yılı İstanbul'un çeşitli meydanlarında ve semtlerinde kutlanacak. Peki, Bugün Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, vapur ücretsiz mi? 6 Ekim toplu taşıma bedava mı?

BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim Pazar günü birçok toplu taşıma aracı ücretsiz hizmet verecek. Yolculuk yapacak olan veya etkinliklere katılacak olan vatandaşla metro, metrobüs, otobüs gibi araçlardan ücretsiz faydalanabilecek.

İETT'den yapılan açıklamada;

"6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolaysıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2024 Pazar günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir." denildi.