Bugün Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, vapur ücretsiz mi? 6 Ekim toplu taşıma bedava mı?
Her yıl 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanıyor. İstanbullular bugün toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Bugün Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, vapur ücretsiz mi? 6 Ekim toplu taşıma bedava mı?
İstanbul'un düşmandan kurtuluşunun 101. yılı İstanbul'un çeşitli meydanlarında ve semtlerinde kutlanacak. Peki, Bugün Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, vapur ücretsiz mi? 6 Ekim toplu taşıma bedava mı?
BUGÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Ekim Pazar günü birçok toplu taşıma aracı ücretsiz hizmet verecek. Yolculuk yapacak olan veya etkinliklere katılacak olan vatandaşla metro, metrobüs, otobüs gibi araçlardan ücretsiz faydalanabilecek.
İETT'den yapılan açıklamada;
"6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu dolaysıyla toplu ulaşım ücretsiz olacak. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla 6 Ekim 2024 Pazar günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.
*Adalar elektrikli hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları,139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir." denildi.
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