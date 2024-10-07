Marmaray'da teknik arıza: Seferler durdu
İstanbul'da Marmaray krizi yaşanıyor. Teknik bir arıza olduğu gerekçesiyle yarım saati aşkın bir süredir hiçbir tren hareket edemedi. Yolcu birikmesi nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul’un en sık kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray’da arıza krizi yaşanıyor.
Marmaray’da elektrik kesintisi olduğu iddiası ile yaklaşık yarım saattir hiçbir sefer düzenlemezken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor.
MARMARAY'DAN TEKNİK ARIZA AÇIKLAMASI
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yaşanan gecikmelerle ilgili resmi açıklama geldi.
Sirkeci-Ayrılıkçesmesi-Suadiye istasyonları arasında saat 09.25'te enerji sistemlerinde meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimiz gecikmeli olarak gerçekleştirilmektedir.— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 7, 2024
Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasında enerji sisteminde yaşanan teknik bir arıza sebebiyle saat 09.25'ten bu yana seferlerin gecikmeli şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu.
Trenlerde ve duraklarda bekleyen vatandaşlar yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaşırken, yarım saattir beklediklerini; düzgün bir bilgilendirme yapılmadığını ve mağdur olduklarını dile getirdi.
Marmaray mağdurları olarak yarım saattir bekliyoruz. pic.twitter.com/38JOigHAxI— Hamza (@hamzainci0) October 7, 2024
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Baba evinde öldürüldüğü kesinleşti!
- Alman basınından Türkiye iddiası
- 'İslam hassasiyeti ile yetiştirilmiş olsaydı...'
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert yanıt!
- Erden Timur'dan Galatasaray açıklaması!
- 'Discord' yayınlarına yönelik harekete geçildi
- 'Meclis'teki her konuşmanızı ben devrettim size'
- 200 milyon euroluk dev ponzi vurgunu!
- Beyrut ve Hayfa'da dumanlar yükseldi
- Mazhar Alanson'un kızı son yolculuğuna uğurlandı