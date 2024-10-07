Marmaray'da teknik arıza: Seferler durdu

İstanbul'da Marmaray krizi yaşanıyor. Teknik bir arıza olduğu gerekçesiyle yarım saati aşkın bir süredir hiçbir tren hareket edemedi. Yolcu birikmesi nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

Marmaray'da teknik arıza: Seferler durdu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 10:15

İstanbul’un en sık kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray’da arıza krizi yaşanıyor.

Marmaray’da elektrik kesintisi olduğu iddiası ile yaklaşık yarım saattir hiçbir sefer düzenlemezken, duraklarda yoğunluk yaşanıyor.

MARMARAY'DAN TEKNİK ARIZA AÇIKLAMASI

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yaşanan gecikmelerle ilgili resmi açıklama geldi.

Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye istasyonları arasında enerji sisteminde yaşanan teknik bir arıza sebebiyle saat 09.25'ten bu yana seferlerin gecikmeli şekilde gerçekleştirildiği duyuruldu.

Trenlerde ve duraklarda bekleyen vatandaşlar yaşanan gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaşırken, yarım saattir beklediklerini; düzgün bir bilgilendirme yapılmadığını ve mağdur olduklarını dile getirdi.


Etiketler: #marmaray

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