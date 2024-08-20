Marmaray'da intihar: Raylara atladı!

İstanbul Bakırköy'de Marmaray'ın Yeşilyurt istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 22:13
Marmaray'da intihar: Raylara atladı!
Abone Ol google-news

Olay, saat 18.00 sıralarında İstanbul Bakırköy ilçesinde bulunan Marmaray Yeşilyurt istasyonunda meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, istasyona gelen bir kişi Gebze yönüne giden trenin raylarına atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri trenin altında sıkışan erkeği çıkarmak için çalışma başlattı. 

Şahsı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahısın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Şahsın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Marmaray’ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili, "Marmaray seferlerimiz çift hattan işletilmeye başlamış, seferlerimiz normale dönmüştür” açıklaması yapıldı.


marmaray haberleri intihar haberleri İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Marmaray'da kavga! Güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı

Marmaray'da kavga! Güvenlik görevlisinin silahını almaya çalıştı
Marmaray makinisti treni durdurdu: A Milli Takım'ın zaferine ortak oldu!

Marmaray makinisti treni durdurdu: A Milli Takım'ın zaferine ortak oldu!
Marmaray’da kavga: Hakaretler havada uçuştu!

Marmaray’da kavga: Hakaretler havada uçuştu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler