Marmaray'da taciz iddiası: Kadınların fotoğraflarını çekip arkadaşına gönderdi

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:20

Olay 24 Mayıs Salı günü saat 17.00 sıralarında Gebze - Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar İstasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, Marmaray’da yolculuk yapan kadınların fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı.

YURTTAŞLAR DEVREYE GİRDİ

Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterdi. Bunun üzerine bağrışmaların yaşanması üzerine çevredeki yurttaşlar devreye girdi.

PİŞKİN SÖZLER: 'TAMAM SİL'

Yolculuk yapan diğer kadınların, “Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini” tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahısın “tamam sil fotoğrafı” demesi de dikkat çekti.

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti. O anlar çevredeki yurttaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.