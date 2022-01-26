Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama

Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle Maltepe ve Göztepe arasında aksamalar yaşandığı duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2022 Çarşamba, 16:46
Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama
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Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Aksamaya ilişkin Marmaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Maltepe-Göztepe arası tek yol çalıştığından trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" denildi.

PANTOGRAF KIRILDI

Açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. 



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