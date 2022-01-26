Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama
Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle Maltepe ve Göztepe arasında aksamalar yaşandığı duyuruldu.
Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Aksamaya ilişkin Marmaray'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız teknik bir arıza nedeniyle Maltepe-Göztepe arası tek yol çalıştığından trenlerimiz gecikmeli olarak çalışmaktadır" denildi.
PANTOGRAF KIRILDI
Açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır.— Marmaray (@Marmaraytcdd) January 26, 2022
Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir.
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