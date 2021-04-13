Cumhuriyet Güneşi Balçıkla Sıvanamaz - Prof. Dr. K. Erçin KASAPOĞLU

13 Nisan 2021 Salı

Okullarımızda okutulan Andımız’ın kaldırılması, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması, yeni bir anayasa yapılması ve o anayasada laiklik ifadesinin bulunmaması talebi, askeri okullara giriş yönetmeliğinden “Daha önce her hangi bir irticai faaliyette bulunmamış olmak” koşulunun çıkarılması, gerekirse halifeliğin geri getirilebileceği söylemleri, tek adam yönetimindeki AKP hükümetinin, Cumhuriyetimizin tüm kazanımlarını adım adım ortadan kaldırma ve Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin yerine Tayyip Erdoğan’ın şeriata dayalı İslam cumhuriyetini kurma niyetinin açık bir tezahürüdür. Nitekim AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın “Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz” sözleri bu niyetlerini doğrular niteliktedir.

Bu durumda, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine, Atatürk ilkelerine ve laikliğe olan bağlılığımızı ve bu ilkeleri her ne pahasına olursa olsun, sonsuza dek korumak konusundaki kararlılığımızı tüm kamuoyuna, yine bize yakışan bir olgunluk ve vakar içerisinde, demokratik yollarla duyurmak, Atatürk’ün “Gençliğe Hitabe”si ile bize verdiği bir görevdir.

BAŞARAMAYACAKLAR

Cumhuriyetimizi bir türlü içine sindiremeyenler, üniversite öğretim üyelerine “edepsiz” diyenler, her zaman üzerimizde büyük bir onur ve gururla taşıdığımız akademik giysimizi “deli gömleği”ne benzetenler, demokrasi ve özgürlük adına söylemlerimizi “paslı çivilerin gıcırtısı” olarak niteleyenler şunu çok iyi bilsinler ki ne yaparlarsa yapsınlar, 100 yıllık Cumhuriyetimizi asla yıkamayacaklar ve Cumhuriyet güneşimizi asla karartamayacaklar. Çünkü Cumhuriyet güneşi balçıkla sıvanamaz.

PROF. DR. K. ERÇİN KASAPOĞLU

