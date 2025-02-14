Marmaris Taşlıca'da 'kaçak göçmenler' kurtarıldı: 3’ü çocuk...

Muğla’nın Marmaris ilçesi Taşlıca mahallesinde karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede 3’ü çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris Taşlıca'da 'kaçak göçmenler' kurtarıldı: 3’ü çocuk...
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:47

Marmaris ilçesi Taşlıca mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı.

3'Ü ÇOCUK...

Bunun üzerine üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından 10 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı.


Etiketler: #muğla #Marmaris

İlgili Haberler

Muğla “Kadın Dostu Kent” seçildi

Muğla “Kadın Dostu Kent” seçildi
Muğla'da deniz çekildi: Gümrük binasının temeli ortaya çıktı!

Muğla'da deniz çekildi: Gümrük binasının temeli ortaya çıktı!
Muğla'nın iki ilçesinde litrelerce kaçak etil alkol ele geçirildi

Muğla'nın iki ilçesinde litrelerce kaçak etil alkol ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler