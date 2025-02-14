Muğla'nın iki ilçesinde litrelerce kaçak etil alkol ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 164 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Muğla'nın iki ilçesinde litrelerce kaçak etil alkol ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:25

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Marmaris ve Bodrum ilçelerinde tespit edilen 7 şüphelinin ikametlerinde 164 litre kaçak etil alkol, 6 şişe kaçak içki, 1 anason aroması ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.


Etiketler: #muğla #kaçak alkol

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