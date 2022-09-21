Marmaris'e gidiyordu... Yangın söndürme helikopteri düştü: Ölü ve yaralılar var!
Kastamonu’dan Marmaris’teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopterinin Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Gemiş Mahallesi yakınlarında düştü.
Bölgede tuz üretimi yapılan Acıgöl sınırlarında faaliyet gösteren özel bir şirkete ait tuz depolama sahasına düşen helikopter için bölgedeki tüm ekipler seferber edildi.
İlk belirlemelere göre Rus yapımı yangın söndürme helikopterinde bulunan 7 personelden 2’si hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
DENİZLİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten açıklama geldi.
Atik, "İlimiz Çardak İlçesi sınırlarında bugün saat 16.10 sıralarında bir helikopterinin düştüğü bilgisi alınmıştır. Arama kurtarma ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. İlk tespitlere göre 1 kişinin ağır yaralı olduğu anlaşılmıştır. Diğer yaralılara sağlık ekiplerimiz müdahale etmektedir. Konu ile ilgili araştırma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.
KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz da yangın helikopterinin ilçe merkezi yakınındaki Acıgöl alanına düştüğünü belirterek, "Helikopterde 7 personelin bulunduğu bilgisi var. Olayla ilgili kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olay yerine hareket halindeyim" diye konuştu.
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