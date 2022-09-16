Marmaris’teki yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı

16 Eylül 2022 Cuma, 17:38

Marmaris’e 20 kilometre mesafedeki Değirmenyanı mevkiinde sebebi henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Bir yapı marketin deposunun duvarından çıkan alevler ve siyah dumanlar yoldan geçen yurttaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Değirmenyanı Şefliği orman yangın ekibi ve Marmaris itfaiyesinin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına aldı.

Ormana sıçramadan söndürülen yangında bir helikopterde tedbir amaçlı havadan müdahalede bulundu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma sürüyor.