Marmaris’teki yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı
Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Değirmenyanı mevkiinde bir yapı markete ait malzeme deposunun yanında yangın çıktı. Ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yangında Marmaris itfaiye amirliği ekipleri ve bir helikopter havadan müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Marmaris’e 20 kilometre mesafedeki Değirmenyanı mevkiinde sebebi henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı. Bir yapı marketin deposunun duvarından çıkan alevler ve siyah dumanlar yoldan geçen yurttaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Değirmenyanı Şefliği orman yangın ekibi ve Marmaris itfaiyesinin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına aldı.
Ormana sıçramadan söndürülen yangında bir helikopterde tedbir amaçlı havadan müdahalede bulundu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırma sürüyor.
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