Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 22:37
Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Marmaris'in 1 kilometre açıklarındaki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Fethiye ve Datça'dan da hissedildi.


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