Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem

18 Haziran 2022 Cumartesi, 22:37

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Marmaris'in 1 kilometre açıklarındaki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Fethiye ve Datça'dan da hissedildi.