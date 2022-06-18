Marmaris'te 3.9 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Marmaris'in 1 kilometre açıklarındaki depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Fethiye ve Datça'dan da hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 18, 2022
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Akdeniz, 1.01 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 18.06.2022, 22:15:17 TSİ
Enlem : 36.7571 N
Boylam : 28.2963 E
Derinlik : 7.00 km
Detay : https://t.co/vlRzsuJNSC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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