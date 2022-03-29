Tekirdağ’da sahte alkol operasyonu: Litrelerce sahte ve etil alkol ele geçirildi
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde şüpheli araçtan sahte alkol ele geçirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak/sahte alkollü içki satışının/imalatının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramlar aracın içinden etil alkol dolu bidonların görülmesi üzerine şahsın ikametinde de aramalar yapıldı. Aramalarda, 100 litre etil alkol, 5 litre sahte rakı, 9 adet boş rakı şişesi, 15 Adet rakı şişelerinde kullanılan jelatin ele geçirildi.
Şüpheli 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.
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