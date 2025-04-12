Marmaris’te çöpe atılan yavru kedileri, belediye işçilerinin dikkati kurtardı

Yayınlanma: 12.04.2025 - 10:22

Güncelleme: 12.04.2025 - 10:22

Muğla Marmaris Armutalan Mahallesi’nde bir poşet içinde çöp konteynerine atılan altı yavru kedi, çöp toplama aracında çalışan temizlik personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Konteynerdeki çöplerin toplama aracına boşaltılmasının ardından sıkıştırma işlemi öncesi kedi sesi duyan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları Gökhan Şahin, Burak Kavak ve Adnan Eriş, sıkıştırma işlemini yapmadan çöplerin içindeki hareketliliği gördü. Seslerin yükseldiği çöp poşetini açan personel, henüz bir haftalık olan altı yavru kediyi çıkardı.

Kedileri bir havluya saran ekipler, hemen Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ekiplerini aradı. Kedi bakım ünitesinde ilk müdahalesi yapılan yavrular, bir gün önce dört yavrusuyla birlikte kurtarılan anne kedinin yanına konuldu. Kendi yavrularıyla birlikte altı yavruya da sahip çıkan anne kedi, bakım evinin gözdesi oldu.