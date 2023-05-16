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Marmaris'te eğlence mekanında 'Damsız almıyoruz' kavgası: 10 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yat limanında bulunan bir eğlence mekanında "Damsız almıyoruz" uyarısının ardından bıçaklar ve kesici aletler ile çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2023 - 09:20
Marmaris'te eğlence mekanında 'Damsız almıyoruz' kavgası: 10 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Marmaris Yat Limanı’nda gece saatlerinde bir eğlence mekanına girmek isteyen üç kişi, işletmenin güvenlik görevlisinin "Damsız almıyoruz" söyleminin üzerine üzerlerinde taşıdıkları kesici aletler ile önce güvenlik görevlisini, sonrada içeride eğlenen yurttaşlara saldırdı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Çevredekilerin 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 10 kişi ilçedeki hastanelerde tedavi görürken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

3 GÖZALTI

Saldırgan 3 kişi polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet'e sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Marmaris muğla kavga

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