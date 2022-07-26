Marmaris'te İngiliz turist, babasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan İngiliz turist E.L.H tutuklandı. E.L.H'nin babasına yolda yumruk attığı, babasının aldığı darbenin ardında yere düştüğü öğrenildi.
Marmaris'e ailesiyle tatile gelen 51 yaşındaki Garry James H, iki gün önce düştüğü gerekçesiyle ilçedeki bir hastaneye kaldırıldı. Kafasına darbe alan turist, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Turistin ölümü ve oğlunun hareketlerinden şüphelenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, turistin kaldığı otel ve civarındaki güvelik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
'DÖVEREK ÖLDÜRMÜŞ'
Yapılan incelemede, Garry James H'nin oğlu E.L.H'nin (22), babasına yolda yumruk attığı, babasının aldığı darbenin ardında yere düştüğü ve hastaneye kaldırıldığı belirlendi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan E.L.H, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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