Adalar vapurunda turistler arasında yumruklu kavga: Polisler zor ayırdı!
Büyükada-Kadıköy seferini yapan vapurda iki kadın turist arasında başlayan tartışma tokatlı yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer yolcular ve görevlilerin müdahale ettiği kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da Büyükada-Kadıköy vapurunda geçen cumartesi, iki kadın turist arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Turistlerden biri tokat atınca, tartışma kavgaya dönüştü. Tokat darbesiyle sarsılan kadın diğer yolcular tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldı.
POLİSLER ARAYA GİRDİ
Tokat atan kadın saldırmaya devam edince, diğeri de yumrukla karşılık verdi. Saçlarından tutarak yumrukladığı kadının, elbisesi yırtarak, yere düşürdü.
Vapurdaki bir polis memuru ve yolcular araya girerek kavgayı ayırdı. Bu sırada bir çocuğun ağladığı, bazı yolcuların da bağrıştığı duyuldu. Görevliler yolcuları yerlerine geçmesi konusunda uyardı.
Yaşanan kavga, vapurdaki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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