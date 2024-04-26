Marmaris'te kadını bıçaklayarak öldürmüştü: Tutuklandı!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde teknik personel olarak çalışan kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
İlknur Çetin'i (35) çalıştığı otelin önünde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan A.İ.K. (39) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İçmeler Mahallesi'nde dün A.İ.K, tartıştığı iddia edilen İlknur Çetin'i bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra kaçmıştı.
Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, cinayet şüphelisi ise polis ekiplerince yakalanmıştı.
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