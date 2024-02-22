Marmaris’te kayıp adam 53 gündür aranıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 65 yaşındaki İsa Çifçi 53 gündür kayıp.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:39
Marmaris’te kayıp adam 53 gündür aranıyor
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Marmaris'te kaybolan 65 yaşındaki İsa Çifçi, 30 Aralık 2023 tarihinden bu yana kaybolduğu alanda aranıyor. Eşinin akrabaları ile birlikte Balan Dağı’na çıntar mantarı toplamak için giden ve bir daha geri dönmeyen Çiftçi’nin yakınları tarafından yapılan ihbarın ardından arama çalışmaları başlamıştı. Üzerinde mavi renkte bir polar, kot pantolon ve yeşil tabanlı siyah bir spor ayakkabı ve elinde büyük bir boya kovası ile daha önceden defalarca geldiği bir bölge olduğu söylenen yerde kaybolan ve o gün bugündür haber alınamayan Çiftçi’yi arama çalışmaları 53’üncü günde de devam ediyor.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri, AFAD, SAR, NAK, MAGAMESAR, Avcılar derneği, ve bir çok gönüllü ile bazı günler sayısı 200’ü geçen ekiplerle aranan yaşlı adam kaybolduğu belirtilen bölgeden dağılarak dere yataklarını ve sulama havuzlarını arıyor. Zaman zaman Jandarma kadavra ve iz takip köpeklerinin de katıldığı arama faaliyetlerinde kayıp adama ait hala herhangi bir iz bulunamamasına rağmen çalışmaların bir süre daha devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Marmaris Cumhuriyet savcılığının soruşturma başlattığı kayıp vakasında Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam çalışmaları yerinden ve yakından takip ettiği belirtildi.


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