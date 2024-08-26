Bodrum’da 21 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 21 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 13:45
Bodrum’da 21 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 24 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, Yunan adalarına geçmeye çalışan 5'i çocuk 21 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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