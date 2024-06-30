CHP’den orman yangınları için milli birlik çağrısı

Yayınlanma: 30.06.2024 - 16:21

Güncelleme: 30.06.2024 - 16:21

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem yaptığı yazılı açıklamada, ülkede son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarına karşı milli birlik çağrısı yaptı.

İktidara, orman yangınlarının önlenmesi için iş birliği çağrısı yapan Adem, "CHP'nin yerel yönetimleri yangınların önlenmesi için iş birliğine hazırdır" ifadelerini kullandı.

“ORMAN YANGINLARI, SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR”

Orman yangınlarının siyaset üstü bir mesele olduğunun altını çizen Adem, tüm siyasi parti ve kesimlerini yangınlara karşı milli bir seferberlik başlatmaya çağırarak, "Meclis'imizin de bir an evvel harekete geçerek acil önlemler alması şarttır. Üniversitelerimiz, STK'larımız ve halkımızla el ele verip ortak bir seferberlik başlatmalıyız" dedi.

Adem, açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye son günlerde orman yangınlarının yarattığı büyük bir yıkımla karşı karşıya. Yüzlerce hektarlık ormanlık alanlar küle dönerken, onlarca can kaybı ve sayısız ev, iş yeri ve hayvan telef oldu. Yaşanan bu büyük felaket karşısında yürekler dağlandı. Bu noktada, siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak, tüm kesimlerin acilen harekete geçmesi bir zarurettir. Çünkü doğa, hiçbir siyasi aidiyete bakmaksızın hepimizindir. Ormanlarımızın yangınlara teslim olmasına asla izin veremeyiz.

Türkiye son günlerde orman yangınlarının yarattığı büyük bir yıkımla karşı karşıya. Yüzlerce hektarlık ormanlık alanlar küle dönerken, onlarca can kaybı ve sayısız ev, iş yeri ve hayvan telef oldu. Yaşanan bu büyük felaket karşısında yürekler dağlandı.

“ORMANLAR, BU TOPRAKLARIN AKCİĞERLERİDİR”

Ormanlarımız sadece ağaçlardan ibaret değildir. Ormanlar, üzerinde yaşadığımız bu toprakların akciğerleridir. Doğanın ve yaban hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yarınlarımızın teminatı olan bu cennet köşelerini koruyamadığımız takdirde geleceğimizi de karartmış oluruz.

Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidara bir kez daha çağrıda bulunuyoruz:

Gelin, orman yangınlarına karşı el ele verelim. Bakanlıklar, belediyeler ve ilgili tüm kurumlar güçlerini birleştirsin. CHP'nin tüm yerel yönetimleri yangınların önlenmesi için iş birliğine hazırdır.

“ORMANLARIMIZI KORUMAK GELECEĞİMİZİ KORUMAKTIR”

Bu mesele siyaset üstü bir konudur. Meclis'imizin de bir an evvel harekete geçerek acil önlemler alması şarttır. Üniversitelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve halkımızla el ele verip ortak bir seferberlik başlatmalıdır. Orman köylülerimizin geçim kaynakları iyileştirmeli, ağaçlandırma seferberliği başlatmalı ve ormansızlaşmaya neden olan uygulamalardan vazgeçilmelidir. Ayrıca yangınlara anında müdahale edebilmek için itfaiye ve orman işçisi istihdamı artırılmalı, araç filoları güçlendirilmelidir.

Çünkü Ormanlarımızı korumak geleceğimizi korumaktır. Hep birlikte hareket edersek bu yangın felaketine ‘dur’ diyebilir, doğamızı kurtarabiliriz. CHP olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna bildiririz. Hep birlikte hareket edersek başarabiliriz."