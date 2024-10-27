Marmaris’te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Börtübet mevkiinde orman yangını başladı.
Muğla’nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Börtübet mevkiinde başlayan orman yangına ekipler, karadan müdahale ediyor.
Bölgede şiddetli rüzgarın etkili olduğu öğrenilirken, Marmaris Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada "Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi Börtübet yangınına bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız müdahale ediyor" ifadeleri yer aldı.
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