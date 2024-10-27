Konya’da apartmanda yangın paniği
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırılırken, yangında mahsur kalan bir kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenmediği bildirildi.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Dairede mahsur kalan kadın ise merdiven aracılığıyla itfaiye tarafından kurtarıldı.
Olay, 16.00 sıralarında Alaylar 1 Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dördüncü katta M.K.’nin oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangında yan dairede mahsur kalan E.B.’yi merdiveni ile kurtardı.
Yangında dumandan etkilenen ev sahibi M.K. ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ortak açıklama ile görevlerini bıraktılar
- Mezardan çıkan 'kanlı poşetin' sırrı çözüldü
- CHP'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması
- Kirada yeni dönem resmen başlıyor
- Son anketten Erdoğan'ı üzecek sonuç
- Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu
- 'Saray rejiminin yapmadığı yolsuzluk kalmadı'
- Bakanlıktan yeni ifşa: Marka marka açıklandı
- Özel'den Erdoğan'a: Artık sözcünün görevi bitti!
- 'Meşru askeri hedef haline geldi'