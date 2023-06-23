Marmaris’te orman yangını: Bir cansız beden bulundu!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 17:23

Güncelleme: 23.06.2023 - 18:07

Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıalan mevkisinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan ekipler müdahale ederken havadan da 8 helikopter ve 5 uçaklar yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

Yangın bölgesinde söndürme çalışmaları devam ederken bir erkek cesedi bulundu. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Muğla ve Marmaris Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.