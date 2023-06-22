Manisa'da orman yangını... Kısmen kontrol altına alındı!

Soma ilçesinde çıkan orman yangının, havadan ve karadan yapılan 1 saatlik müdahaleyle kısmen kontrol altına alındığı aktarıldı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

DHA
Yayınlanma: 22.06.2023 - 16:39
Manisa'da orman yangını... Kısmen kontrol altına alındı!
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Manisa'nın Soma ilçesine bağlı kırsal Beyce Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 3 helikopter, 17 arazöz ve 7 su tankeri sevk edildi. 

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, yaklaşık 1 saatte kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


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