Manisa'da orman yangını... Kısmen kontrol altına alındı!
Soma ilçesinde çıkan orman yangının, havadan ve karadan yapılan 1 saatlik müdahaleyle kısmen kontrol altına alındığı aktarıldı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı kırsal Beyce Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 3 helikopter, 17 arazöz ve 7 su tankeri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle, yaklaşık 1 saatte kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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