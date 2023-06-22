Son dakika... Manisa'daki geri dönüşüm tesisinde büyük yangın!

Son dakika... Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

AA
Yayınlanma: 22.06.2023 - 17:18
Son dakika... Manisa'daki geri dönüşüm tesisinde büyük yangın!
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Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm ve demir çelik üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.   

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.   

Yangın nedeniyle çıkan duman kentin birçok yerinden görülürken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.


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