Marmaris'te ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı!

Marmaris'te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 14:41
Marmaris'te ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı!
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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca Mahallesi'ndeki Karacahisar mevkii Tuzla ve Longöz koyu arasında ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 5 su tankeri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karadan ulaşımın olmadığı bölgede, ekipler yol açma çalışması başlattı. Yangını söndürme çalışmasının devam ettiği bildirildi.


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