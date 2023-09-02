Marmaris'te ormanlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı!
Marmaris'te ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği aktarıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karaca Mahallesi'ndeki Karacahisar mevkii Tuzla ve Longöz koyu arasında ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 5 su tankeri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karadan ulaşımın olmadığı bölgede, ekipler yol açma çalışması başlattı. Yangını söndürme çalışmasının devam ettiği bildirildi.
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