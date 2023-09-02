Muğla'da orman yangını: 3 hektar alan kül oldu!
Köyceğiz ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangında3 hektar alan zarar gördü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi Serkiz mevkiindeki ormanlık alanda 3 farklı noktada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ!
Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla 3 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 1 dozer, 3 su tankeri, itfaiye ekipleri ve halk da destek verdi.
Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında 3 hektar ormanlık alan kül oldu.
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