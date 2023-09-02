Muğla'da orman yangını: 3 hektar alan kül oldu!

Köyceğiz ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangında3 hektar alan zarar gördü.

AA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:21
Muğla'da orman yangını: 3 hektar alan kül oldu!
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Otmanlar Mahallesi Serkiz mevkiindeki ormanlık alanda 3 farklı noktada gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ!

Rüzgârın etkisiyle büyüyen yangına havanın aydınlanmasıyla 3 uçak, 2 helikopter, 8 arazöz, 1 dozer, 3 su tankeri, itfaiye ekipleri ve halk da destek verdi. 

Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında 3 hektar ormanlık alan kül oldu.


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