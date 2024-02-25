Marmaris’te Şubat ayında deniz keyfi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilip denize girdi.
Bahar mevsimine erken giren Marmaris’te 20 derecenin üzerindeki güzel havayı fırsat bilen Marmaris’te yaşayan vatandaşlar, termoslarını ve sandalyelerini alarak halk plajlarını doldurup keyif yaptılar. Bir grup vatandaş ise denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.
Deniz suyunun sıcak olduğunu belirten bir yurttaş ‘yüzmeyi çok seviyorum yaz gibi ‘ dedi.
Deniz suyu sıcaklığının 22 derece civarında olduğu denize giren vatandaşlardan Mithat Tunçsoy ‘kış olmasına rağmen su çok güzel, herkes girsin bence. Deniz biraz kirliydi ama yine de çok güzeldi’ şeklinde konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu ve MHP'liler arasında gerginlik
- Erdoğan'ın mitinginde 'pankart' krizi
- Etiketlerde artık o ifadeler olmayacak
- 'Erdoğan' arşivi ortaya çıktı
- Emeklinin Kurum'a yanıtı gündem oldu
- Damadı, iddiayı doğruladı
- Okulda maket mezar!
- Ülkü Ocakları, Türkeş'in kızını 'hain' ilan etti
- İngiltere'deki 'Türk Derbisi'nin kazananı olmadı!
- Turgut Altınok'tan 'et ihalesi' savunması