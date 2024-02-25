Marmaris’te Şubat ayında deniz keyfi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilip denize girdi.

İHA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:04
Marmaris’te Şubat ayında deniz keyfi
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Bahar mevsimine erken giren Marmaris’te 20 derecenin üzerindeki güzel havayı fırsat bilen Marmaris’te yaşayan vatandaşlar, termoslarını ve sandalyelerini alarak halk plajlarını doldurup keyif yaptılar. Bir grup vatandaş ise denize girerek güzel havanın tadını çıkardı.

Deniz suyunun sıcak olduğunu belirten bir yurttaş ‘yüzmeyi çok seviyorum yaz gibi ‘ dedi.

Deniz suyu sıcaklığının 22 derece civarında olduğu denize giren vatandaşlardan Mithat Tunçsoy ‘kış olmasına rağmen su çok güzel, herkes girsin bence. Deniz biraz kirliydi ama yine de çok güzeldi’ şeklinde konuştu.


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