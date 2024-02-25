Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe açıklaması: 'Ağızlarından nefret ve kıskançlık akarak...'

Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:57

Güncelleme: 25.02.2024 - 13:01

Galatasaray Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Rıza Morova, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Rıza Morova yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gözlerinden ve ağızlarından nefret ve kıskançlık akarak Galatasaray'ın şanlı tarihine laf sokmaya çalışanlar;

bilin ki başarımızın temeli yüz yıllara dayanan bir kültüre, vizyona, hoşgörüye, saygıya, nezakete sahip olmak, çok çalışmak, hatalardan ders almak, değerleri korumak, rakipleri küçümsememek ve birlikte tatlı ve seviyeli rekabeti sürdürmeye çalışmaktır.

Elbette ki yürünen yolda eksikler ve hatalar olabilir, ama erdem bunları fark edip düzeltmeye çalışarak arkamızdan gelenlere temiz ve şanlı bir miras bırakmaktır.

Kendi başarısızlığı, çaresizliği ve kıskançlığını gizlemek için karşısındakine sürekli hakaret edip suçlayacak kadar kendini kaybeden kişiler belki normale döner diye önerelim:

NEZAKET, sağırların duyabileceği ve körlerin görebileceği bir lisandır."