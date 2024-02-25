Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe açıklaması: 'Ağızlarından nefret ve kıskançlık akarak...'

Galatasaray Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Rıza Morova, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 12:57
Galatasaray yönetiminden Fenerbahçe açıklaması: 'Ağızlarından nefret ve kıskançlık akarak...'
Abone Ol google-news

Galatasaray Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Rıza Morova, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Rıza Morova yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

"Gözlerinden ve ağızlarından nefret ve kıskançlık akarak Galatasaray'ın şanlı tarihine laf sokmaya çalışanlar;

bilin ki başarımızın temeli yüz yıllara dayanan bir kültüre, vizyona, hoşgörüye, saygıya, nezakete sahip olmak, çok çalışmak, hatalardan ders almak, değerleri korumak, rakipleri küçümsememek ve birlikte tatlı ve seviyeli rekabeti sürdürmeye çalışmaktır.

Elbette ki yürünen yolda eksikler ve hatalar olabilir, ama erdem bunları fark edip düzeltmeye çalışarak arkamızdan gelenlere temiz ve şanlı bir miras bırakmaktır.

Kendi başarısızlığı, çaresizliği ve kıskançlığını gizlemek için karşısındakine sürekli hakaret edip suçlayacak kadar kendini kaybeden kişiler belki normale döner diye önerelim:

NEZAKET, sağırların duyabileceği ve körlerin görebileceği bir lisandır."


rıza morova haberleri galatasaray haberleri fenerbahçe haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'dan çok sert paylaşım: 'Tüm kurullarıyla derhal istifa etmeli'

Galatasaray'dan çok sert paylaşım: 'Tüm kurullarıyla derhal istifa etmeli'
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şoke eden yanıt: 'Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle...'

Fenerbahçe'den Galatasaray'a şoke eden yanıt: 'Kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle...'
Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu pozisyonda el yok...'

Galatasaray'dan flaş Fenerbahçe paylaşımı: 'Bu pozisyonda el yok...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pratik tatlı tarifi: Elmalı kurabiye

Pratik tatlı tarifi: Elmalı kurabiye
Cinsiyet değiştiren Mika Raun kandilde başını örtüp türbeye gitti!

Cinsiyet değiştiren Mika Raun kandilde başını örtüp türbeye gitti!
Carlo Ancelotti'den Arda Güler için yeni karar!

Carlo Ancelotti'den Arda Güler için yeni karar!
Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2024 Ramazan ayı takvimi

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2024 Ramazan ayı takvimi
Twitch'e Türkiye'den erişim engeli getirildi

Twitch'e Türkiye'den erişim engeli getirildi
Yeni doğan bebeğini metruk yapıya bırakmıştı: Yakalanan annenin ifadesi ortaya çıktı!

Yeni doğan bebeğini metruk yapıya bırakmıştı: Yakalanan annenin ifadesi ortaya çıktı!
Vakıfbank sahasında kazandı!

Vakıfbank sahasında kazandı!
‘Çakar’ suç örgütü çökertildi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Örgüt elebaşları da gözaltında

‘Çakar’ suç örgütü çökertildi! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: Örgüt elebaşları da gözaltında