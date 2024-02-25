Cumhurbaşkanı imzaladı: Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz’ın dostu yeniden atandı

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan atamalar tartışma konusu olmaya devam ediyor. 2015 yılında Düzce’den AKP Milletvekili aday adayı Mehmet Sönmezoğlu, yeniden Kocaeli il müftüsü olarak atandı. Karar 23 şubat tarihli resmi gazetede yayımlandı. Sönmezoğlu ile Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz’ın yakınlığı dikkat çekti.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 25.02.2024 - 13:58
Cumhurbaşkanı imzaladı: Atatürk’e hakaret eden Şevki Yılmaz’ın dostu yeniden atandı
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararına göre 2009-2015 yılları arasında Kocaeli il müftüsü olarak görev yapan  ve 2015 yılında Kocaeli il müftüsüyken görevinden istifa ederek Düzce’den AKP Milletvekili aday adayı Mehmet Sönmezoğlu, yeniden Kocaeli il müftüsü oldu.

Sönmezoğlu, aynı zamanda Osmanlı torunlarının düğününde Atatürk’e hakaret eden eski Refah Partisi milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz ve Halil Konakcı’ya yakınlığıyla da biliniyor. Öyle ki Yılmaz, Sönmezoğlu’nun oğlunun nikahında şahitlik de yapmıştı.

DİYANET’E BASKI İDDİASI

İddiaya göre ise; Şevki Yılmaz’ın Mehmet Sönmezoğlu için Ali Erbaş'a, ‘Eğer kocaeli il müftülüğüne atanmazsa iletişimimiz biter’ dediği öne sürülüyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ise sık sık Atatürk’e hakaret eden bu isimlerle görüntü vermesi dikkat çekiyor.

İLK MÜFTÜ NİKAHINI KIYDI: ŞAHİT ERDOĞAN

Öte yandan Ankara müftülüğü de yapan Sönmezoğlu, 2017 yılında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin oğlunun nikahını kıyarak Türkiye’de ilk defa müftü nikahını kıyan isim oldu.  Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliğini AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım yaptı.


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