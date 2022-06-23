Marmaris'te yangın sürüyor: Küller ilçe merkezinde

23 Haziran 2022 Perşembe, 21:56

Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde salı günü akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden yangına havadan ve karadan müdahaleler sürerken duman ve küller rüzgarın etkisiyle ilçe merkezine kadar geldi.

Körfez ve karada duman etkili olurken cadde ve sokaklarda küller birikti. Yangının Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yakınlarına kadar gelmesi üzerine Asparan mevkisinden ilçe merkezine gelen yol trafiğe kapatıldı. Yeşilbelde yolu kenarındaki ağaçlar iş makineleriyle kesildi, çok sayıda işçi ve itfaiye aracı, arazöz ve su tankerleri de bölgeye yönlendirildi. Marmaris Trafo Merkezi önünde de polis ve jandarmaya ait TOMA'lar tedbir aldı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi. Soylu, "Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi." dedi.

"HALA KONTROL ALTINDA DEĞİL"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “3'üncü günün bitiminde yangın kontrol altına alınamadı. Ayın kavşağında tüm ekipler hummalı bir biçimde koridor açmak için çalışıyor” notu ile paylaştığı videoda şunları kaydetti:

“Evet, yangının 3. günü. Maalesef ki hala daha kontrol altına alabilmiş değiliz. Ve bununla da alakalı canhıraş çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda da Ayın Kavşağı olarak değerlendirdiğimiz yerde çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyoruz. Orada olası merkez bölgeye yangının ulaşmaması için yol kenarlarındaki genişlikleri çoğaltmak adına birtakım ağaçların kesimini ve devrilmesini gerçekleştiriyoruz. Tüm ekipler görev başında.”