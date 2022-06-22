Marmaris'ten sonra Köyceğiz'de de orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı.

İHA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 14:22
Marmaris'ten sonra Köyceğiz'de de orman yangını
Abone Ol google-news

Yangın Toparlar Şelale mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hava araçları yönlendirildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 


muğla Köyceğiz orman yangını orman yangınları Yangın
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler