Martı TAG sürücüsünü alıkoyup, darbeden 4 taksici tutuklandı

Ankara’da Martı TAG sürücüsünü alıkoyup, darbederek video kaydına aldıkları belirlenen 4 şüpheli Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ’yağmaya teşebbüs’, ’kasten yaralama’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’birden fazla kişiyle birlikte tehdit’ suçlamalarından tutuklandı.

Martı TAG sürücüsünü alıkoyup, darbeden 4 taksici tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 31.01.2025 - 17:28

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün Martı TAG uygulamasından çağırdıkları aracı durdurarak A.Ö.’yü darbedip video kaydına aldıkları belirlenen taksi şoförleri A.A, M.A, Ö.B.A. ve U.C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheliler, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince ’yağmaya teşebbüs’, ’kasten yaralama’, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’birden fazla kişiyle birlikte tehdit’ suçlarından tutuklandı.


Etiketler: #Martı Tag #taksici

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