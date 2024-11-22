Üst mahkemeden 'Martı TAG' kararı: Artık serbest olarak kullanılacak

Yayınlanma: 22.11.2024 - 13:13

Güncelleme: 22.11.2024 - 13:17

Martı TAG’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Taksiciler Odası ile 2,5 yıldır süren davada mahkeme kendilerinin lehine karar verdi.

Açıklamada, “İstanbul Taksiciler Odası’nın Martı TAG’ı kapattırma talebi İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. Martı’nın yaptığı istinaf başvurusu kabul edilerek yerel mahkeme kararının hatalı olduğuna hükmedildi” denildi.

OĞUZ ALPER ÖKTEM'DEN AÇIKLAMA

Davanın sonucuna ilişkin değerlendirme yapan Oğuz Alper Öktem, “İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Hukuk Dairesi (İstinaf Mahkemesi) Martı lehine karar verdi. Martı ve Taksiciler Odası arasında 2,5 yıldır süren davada Martı’nın itirazlar haklı bulundu. Martı TAG artık serbest olarak kullanılacak. Haklının acelesi yok. Türk teknolojisinin düşmanları nihayet yenildi. İyiler kazandı. Bol bol Martı TAG kullanın” dedi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı şu gerekçeleri şöyle sıraladı: