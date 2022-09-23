Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: Çok sayıda kişi tutuklandı
Adana'da fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele çerçevesinde çalışma başlattı.
Ekipler, kent genelinde fuhuş yapıldığı öne sürülen 89 masaj salonuna farklı tarihlerde operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda masaj salonunda çalışan 100 kadına işlem yapıldı. Ayrıca fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçları işlediği belirlenen 109 kişiye adli işlem uyguladı.
Öte yandan çalışmalar çerçevesinde masaj salonu sahibi ve çalışanlarından 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca ekipler, kent genelinde 136 fuhuş olayında 189 kişiye toplam 285 bin 728 lira idari para cezası uyguladı.
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