Fuhuş operasyonunda otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:54

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesindeki bir otelde para karşılığından fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda otel sahibi İ.G. ve çalışan V.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.