Masaj salonlarında kılıç ve silah ele geçirildi

Yayınlanma: 06.12.2023 - 14:16

Güncelleme: 06.12.2023 - 14:53

Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 farklı masaj salonunda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ihbarı aldı.

Bunun üzerine ekipler söz konusu masaj salonlarına eş zamanlı baskın yaptı.

Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 386 mermi, 32 fişek, 29 uyuşturucu hap, 2 parça tarihi eser ve 8 adet kılıç ele geçirdi.

Ele geçirilen bir tabancanın ise işyerinin elektrik panosundan çıkması dikkat çekti.