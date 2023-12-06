Masaj salonlarında kılıç ve silah ele geçirildi

Adana’da Çukurova polisi masaj salonlarına yaptığı operasyonda 12 ruhsatsız silah ve 8 kılıç ele geçirirken 7 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 06.12.2023 - 14:16
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Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 farklı masaj salonunda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ihbarı aldı.

Bunun üzerine ekipler söz konusu masaj salonlarına eş zamanlı baskın yaptı.

Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 386 mermi, 32 fişek, 29 uyuşturucu hap, 2 parça tarihi eser ve 8 adet kılıç ele geçirdi.

Ele geçirilen bir tabancanın ise işyerinin elektrik panosundan çıkması dikkat çekti.


Adana masaj salonu kılıç silah

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