Masaj salonlarında kılıç ve silah ele geçirildi
Adana’da Çukurova polisi masaj salonlarına yaptığı operasyonda 12 ruhsatsız silah ve 8 kılıç ele geçirirken 7 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 3 farklı masaj salonunda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ihbarı aldı.
Bunun üzerine ekipler söz konusu masaj salonlarına eş zamanlı baskın yaptı.
Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 386 mermi, 32 fişek, 29 uyuşturucu hap, 2 parça tarihi eser ve 8 adet kılıç ele geçirdi.
Ele geçirilen bir tabancanın ise işyerinin elektrik panosundan çıkması dikkat çekti.
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