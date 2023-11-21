Masaj salonunda tartışıp, parkta öldürmüştü: 'İş arkadaşı' katiline 15 yıl hapis

Yayınlanma: 21.11.2023 - 09:55

Güncelleme: 21.11.2023 - 09:58

İstanbul'da Osman Nuri Kandemir ile Hasan Baykuş, masaj salonunda 'kadın meselesi' nedeniyle tartıştıktan sonra parkta buluşarak kavgaya tutuştu.

Hasan Baykuş iş arkadaşı Kandemir'i 4 el ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan Hasan Baykuş memleketi Adana'ya gitmeye çalışırken yakalandı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Hasan Baykuş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Baykuş, "Elemanlarla birlikte lojmanda kalıyordum. Maktulün sevgilisi Ayfer de lojmanda kalıyordu. Biz olay günü akşam iş çıkışında alkol almaya başladık. Muhabbet sırasında Osman bana abi bana durduk yere 'Sen benim sevgilimle aynı evde kalıyorsun. Sevgilime yanlış gözle bakma' deyip küfürler etti" diyerek kendisini savundu.

Mahkeme Hasan Baykuş'un 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına hükmetti. Ayrıca Baykuş, 'Vehamet arzeden silahı taşıma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 TL adli para cezasına çarptırıldı.

“KORKUTMAK AMACIYLA AYAKLARINA DOĞRU 4 EL ATEŞ ETTİM"

Beylikdüzü'nde 20 Ocak'ta meydana gelen olayda masaj salonunda çalışan Osman Nuri Kandemir ile Hasan Baykuş arasında kız meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Masaj salonundan ayrıldıktan sonra telefonda da tartışma devam edince buluştukları parkta olay kavgaya dönüştü.

Hasan Baykuş iş arkadaşı Kandemir'i 4 el ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan Hasan Baykuş memleketi Adana'ya gitmeye çalışırken yakalandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Hasan Baykuş hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İlk duruşmadaki savunmasında Hasan Baykuş, Adana'dan İstanbul'a çalışmaya geldiğini belirterek, “Ben bir masaj salonunda mesul müdür olarak çalışıyordum. Elemanlarla birlikte lojmanda kalıyordum. Maktulün sevgilisi Ayfer de lojmanda kalıyordu. Biz olay günü akşam iş çıkışında alkol almaya başladık. Muhabbet sırasında Osman bana durduk yere 'Sen benim sevgilimle aynı evde kalıyorsun. Sevgilime yanlış gözle bakma' deyip küfürler etti. Bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Ben konuyu dağıtmaya çalıştıkça Osman ağabey üstüme geliyordu. Birbirimize girdik, üstüm başım yırtıldı. Bizi ayırdılar daha sonra ben eve gittim. Eve gittiğimde Ayfer abla ile Osman ağabey telefonda hoparlörü açık bir şekilde konuşuyorlardı. Telefonun sesi odama kadar geliyordu. Osman ağabey bana sinkaflı küfürler ediyordu. Daha sonra telefonda Osman ağabey ile konuştuk. Bana, 'Erkeksen iş yerinin oradaki parka gel' dedi. Parkta bana, 'Ben sana Ayfer ile aynı evde kalmayacaksın demedim mi? ' dedi. Ben Ayfer ablaya yanlış gözle bakmadığımı söyledim ama anlamıyordu. Beni öldüreceğini söylüyordu. Ben de kendimi kaybederek korkutmak amacıyla ayaklarına doğru 4 el ateş ettim. Sonra olay yerinden kaçtım. Pişmanım, öldürmek amacıyla hareket etmedim. Osman ağabey beni tehdit ettiği için korktuğumdan silahımı yanıma aldım. Ben gurbetteyim, ne olur olmaz diye silah almıştım zaten. Olay günü de ilk defa silah kullandım" şeklinde konuşmuştu.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme Hasan Baykuş'un 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına hükmetti. Ayrıca Baykuş, 'Vehamet arz eden silahı taşıma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 320 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede suç tarihinde Osman Nuri Kandemir ve Hasan Baykuş'un aynı iş yerinde çalıştıkları, olay günü birlikte alkol aldıkları, alkolün de etkisiyle aralarında tartışma çıktığı belirtildi. Olay iddianamede şöyle anlatıldı:

“Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Baykuş Kandemir'in yanından ayrılarak kendisinin de ikamet ettiği iş yeri çalışanlarının kaldığı adrese gitti. Kandemir'in kız arkadaşı Ayfer Söğütlü'yü gören Baykuş, çiftin hoparlör açık şekilde telefonla konuştuğu sırada Söğütlü'nün elindeki telefonu aldı ve Kandemir ile konuştu. Osman Nuri Kandemir ve Hasan Baykuş iş yerinin arkasındaki parkta buluşmak için anlaştı. Baykuş ruhsatsız tabancasını alarak parka gitti, burada yaşanan tartışma sırasında Kandemir'e 4 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Kandemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti."

Hasan Baykuş'un 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi ve 'Ruhsatsız vahim niteliğindeki silahı taşıma' suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adlî para cezası talep edilmişti.