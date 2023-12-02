Evinde 24 kılıç ele geçirildi!

Samsun'da internetten bıçak satışı yaptığı tespit edilen kişinin evinden yapılan aramada çok sayıda bıçak ve çeşitli boylarda 24 kılıç ele geçirildi.

DHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 14:33
Evinde 24 kılıç ele geçirildi!
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince internet üzerinden çeşitli bıçak türlerini sattığı tespit edilen şüphelinin evinde, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı.

Aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 10 kurusıkı mermisi, 62 çeşitli boyutlarda bıçak, 24 çeşitli boyutlarda kılıç ve 2 baston şeklinde bıçak ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.


Samsun kılıç bıçak

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