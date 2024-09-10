Masaj salonunda bıçaklanarak öldürüldü
Konya'da, Elif Ceren Arslan (30), çalıştığı ve kaldığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili, E.D. adlı erkek gözaltına alındı.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine saat 13.30 sıralarında masaj salonuna giden polis, anahtarı üzerinde olan mekana girdi. Ekipler, hem kaldığı hem de çalıştığı salonda, Elif Ceren Arslan'ı vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, E.D. adlı erkeği yakalayıp gözaltına aldı.
Etiketler: #masaj salonu #bıçaklama
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