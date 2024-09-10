Masaj salonunda bıçaklanarak öldürüldü

Konya'da, Elif Ceren Arslan (30), çalıştığı ve kaldığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş bulundu. Olayla ilgili, E.D. adlı erkek gözaltına alındı.

Masaj salonunda bıçaklanarak öldürüldü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 10.09.2024 - 17:08

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine saat 13.30 sıralarında masaj salonuna giden polis, anahtarı üzerinde olan mekana girdi. Ekipler, hem kaldığı hem de çalıştığı salonda, Elif Ceren Arslan'ı vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Arslan'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, E.D. adlı erkeği yakalayıp gözaltına aldı.


Etiketler: #masaj salonu #bıçaklama

İlgili Haberler

Ablasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: 'Her evden kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum'

Ablasını öldüren 15 yaşındaki çocuğun ifadesi kan dondurdu: 'Her evden kaçtığında başka bir erkek arkadaşının yanına gittiği için bıçaklamayı planlıyordum'
İrlanda'da bir okulun dışında yaşanan bıçaklama olayında 5 kişi yaralandı

İrlanda'da bir okulun dışında yaşanan bıçaklama olayında 5 kişi yaralandı
İzmir’deki bıçaklama olayıyla ilgili İletişim Daire Başkanlığından açıklama: Afganistanlı değil Çorumlu

İzmir’deki bıçaklama olayıyla ilgili İletişim Daire Başkanlığından açıklama: Afganistanlı değil Çorumlu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler