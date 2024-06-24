Masaj salonunda korkutan yangın
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 katlı binanın üçüncü katında bulunan masaj salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3'üncü kattaki masaj salonunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar panikle binadan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Vatandaşların da panikle izlediği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
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