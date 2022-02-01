'Maske: Kimsin Sen? programı yayından kaldırıldı' iddiası

01 Şubat 2022 Salı, 00:40

Gazeteci Birsen Altuntaş, kişisel internet sitesinde FOX TV'nin son aylarda tartışma konusu olan 'Maske: Kimsin Sen?’ adlı programının yayından kaldırılacağını yazdı.

Altuntaş'ın haberinde, "Maske Kimsin Sen son dönemin en çok ses getiren yarışması oldu. Deniz Tansel Öngel’in sunduğu 'Maske: Kimsin Sen?'de Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol dedektif olarak görev alıyordu.

Her yayında elenecek ve maskesini çıkaracak olan ünlü isimler büyük merak konusu olan yarışma final yapıyor.

Yarışmanın 9. bölümde final yapacağı ortaya çıktı. Yarışmayla ilgili Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de genelge yayınlanmış ve 'Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı' ve bunların 'yıkıcı etkileri'ni bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti" ifadelerine yer verildi.