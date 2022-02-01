'Maske: Kimsin Sen? programı yayından kaldırıldı' iddiası
FOX TV'de yayınlanan ve Deniz Tansel Öngel’in sunduğu 'Maske: Kimsin Sen?’ programının yayından kaldırıldığı öne sürüldü.
Gazeteci Birsen Altuntaş, kişisel internet sitesinde FOX TV'nin son aylarda tartışma konusu olan 'Maske: Kimsin Sen?’ adlı programının yayından kaldırılacağını yazdı.
Altuntaş'ın haberinde, "Maske Kimsin Sen son dönemin en çok ses getiren yarışması oldu. Deniz Tansel Öngel’in sunduğu 'Maske: Kimsin Sen?'de Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol dedektif olarak görev alıyordu.
Her yayında elenecek ve maskesini çıkaracak olan ünlü isimler büyük merak konusu olan yarışma final yapıyor.
Yarışmanın 9. bölümde final yapacağı ortaya çıktı. Yarışmayla ilgili Cumhurbaşkanının imzasıyla Resmi Gazete’de genelge yayınlanmış ve 'Toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı' ve bunların 'yıkıcı etkileri'ni bertaraf etmek için gerekli adımların atılacağı belirtilmişti" ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Hentbol Şampiyonası'na 10 ülke katılacak
- Uzmanından 'aşırı tuz tüketimi' uyarısı
- Kameralarla yalan tespiti yapılabilir mi?
- Bilim insanları ateşe dayanıklı ahşap geliştirdi
- Geçmeyen koronavirüs şikayetleri için egzersiz önerisi
- Lewis Dartnell: ‘İnsan çok yönlü bir havyan türü!’
- Halide Edip Adıvar’ın gençlik dönemi eserleri
- Arifiye Köy Enstitüsü destanı!
- Alman oyuncu Fenerbahçe'den ayrıldı
- 'Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok'