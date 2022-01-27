'Maske Kimsin Sen' yarışmasının jürisinde sürpriz

27 Ocak 2022 Perşembe, 09:51

RTÜK'ün hakkında inceleme başlatacağını duyurmasıyla gündeme oturan, FOX TV'nin sevilen yarışma programı Maske Kimsin Sen?, heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor.

Ünlü isimlerin, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği ve jüri üyelerinin de yarışmacıların kim olduklarını bulmaya çalıştığı 'Maske Kimsin Sen' yarışması sosyal medyada yayınlandığı ilk zamanlarda eleştirilerin hedefi olmuştu. Yarışmada maskelerin çok korkutucu olduğu ve pagan figürleri içerdiği öne sürülürken, programda satanizm propagandası yapıldığı iddia edilmişti. Sosyal medyada birçok troll hesap tarafından, söz konusu yarışmanın yayından kaldırılması istenmişti. Yarışma yandaş medya tarafından da hedef alınmıştı.

Programda ünlü isimler, maske ve kostüm kullanmak suretiyle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor. Jüri üyeleri ile seyirciler ise performanslarını değerlendirerek kim olduklarını tahmin etmeye çalışıyor.

Yarışmanın yayınlandığı ülkeler arasında, Arjantin, Ermenistan, Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Kamboçya, Brazilya, Şili, Çin, Danımarka, Kolombiya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Endonezya, İsrail, Japonya, Malezya, Litvanya, Meksika, Panama, Filipinler, Romanya, Portekiz, Peru, Rusya, İsveç, İsviçre, Tayland, Birleşik Krallık, Ukrayna, ABD ve Vietnam yer alıyor.

ÜNLÜ İSİM KONUK OLACAK

Jüri koltuğunda Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un oturduğu Medyapım imzalı ‘Maske Kimsin Sen?’ yarışması son olarak jürideki bir sürpriz ile şaşırtacak.



Dünyada birçok ülkede yayınlanan The Masked Singer'dan uyarlanan yarışmanın bu haftaki yeni bölümünde Murat Dalkılıç sürprizi yaşanacak. Ünlü şarkıcı bu hafta jüride yer alacak ve kostümlerin altındaki ünlü isimleri tahmin etmeye çalışacak.