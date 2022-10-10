MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim Masterchef'te mavi takım kaptanı kim oldu?

10 Ekim 2022 Pazartesi, 23:33

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışması bu akşamki bölümünde kaptanlık mücadelesiyle ekranlara geldi. Programın pazar günü yayımlanan bölümünde hayallerine veda eden isim Şule olmuştu. Bu haftaki kaptanlık yarışı için yarışmacılar en güzel tantuniyi yapmak için kıyasıya mücadele ettiler. İşte, Masterchef'te bu hafta kaptanlık yarışını kazanan isim...

10 EKİM MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu hafta kaptanlık yarışını Ayaz Abdurrahman Geçer kazandı. Mavi takım kaptanı olan Ayaz, kırmızı takım kaptanlığına ise Burak Kaya'yı seçti.

Masterchef'te bu haftanın mavi takım kadrosu ise şöyle:

Takım kaptanı: Ayaz

Çağatay

Metin

Tayfun

Yağız

Kıvanç

Barış

Masterchef'te bu haftanın kırmızı takım kadrosu ise şöyle:

Takım kaptanı: Burak

Büşra

Gamze

Görkem

Atike

Fatma Nur