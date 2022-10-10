MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim Masterchef'te mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef 2022 yarışmasında kaptanlık için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Elemenin ardından haftanın yeni takımları belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ekim Masterchef'te mavi takım kaptanı kim oldu?
TV8'de yayınlanan MasterChef yarışması bu akşamki bölümünde kaptanlık mücadelesiyle ekranlara geldi. Programın pazar günü yayımlanan bölümünde hayallerine veda eden isim Şule olmuştu. Bu haftaki kaptanlık yarışı için yarışmacılar en güzel tantuniyi yapmak için kıyasıya mücadele ettiler. İşte, Masterchef'te bu hafta kaptanlık yarışını kazanan isim...
10 EKİM MASTERCHEF'TE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu hafta kaptanlık yarışını Ayaz Abdurrahman Geçer kazandı. Mavi takım kaptanı olan Ayaz, kırmızı takım kaptanlığına ise Burak Kaya'yı seçti.
Masterchef'te bu haftanın mavi takım kadrosu ise şöyle:
Takım kaptanı: Ayaz
Çağatay
Metin
Tayfun
Yağız
Kıvanç
Barış
Masterchef'te bu haftanın kırmızı takım kadrosu ise şöyle:
Takım kaptanı: Burak
Büşra
Gamze
Görkem
Atike
Fatma Nur
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