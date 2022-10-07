MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, çocukluk travmasını ilk kez anlattı
Fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin jürisi Somer Sivrioğlu, kendisini çok etkileyen bir travmayı yıllar sonra ilk kez anlattı. Sivrioğlu, üvey anne ile büyüdüğünü ve üvey annesinin kendisine iyi davranmadığını belirtti.
TV8'de izleyicilerle buluşan 'MasterChef Türkiye' ile gündemden düşmeyen şef Somer Sivrioğlu, Katarsis programına konuk oldu.
Somer Şef programda özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sevilen şef çocukluğunda yaşadığı ve zorlandığı anları ilk kez açıkladı.
"ANNEM VE BABAM BEN 5 YAŞINDAYKEN AYRILDI"
Sivrioğlu, "Annem ve babam ben 5 yaşındayken ayrıldı. Bu süreçte tabi ki zorlandığım anlar oldu. Tabi ki zorlandığım zamanlar oldu. Özellikle annem değil babamla yaşıyordum sıkıntılarımız oldu. Enteresan bir şey diyeceğim diğer çocuklara da örnek olacağını zannetmiyorum. Özellikle babamın evindeki kavgalar benim çok hoşuma giderdi" diyerek şaşırttı.
"ÜVEY ANNEM BANA İYİ DAVRANMAZDI"
Sözlerini sürdüren Sivrioğlu, "Sevmezdim yani. Çünkü üvey annem bana iyi davranmazdı. Bende ona karşılık olarak iyi davranmazdım. Duygusallık şiddet, tabi ki ufak tefek fiziksel şiddete maruz kaldım. Öyle bir insandı kabul ediyorum yazık yani çocuk senin elinde yani daha insaflı daha vicdanlı olmak lazım. Çok zorda bir çocuk değildim ama yapmamak lazım" ifadelerini kullandı.
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