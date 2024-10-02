Matbaa cemaati eleştiren haberi basmadı: Gazete ‘Atatürk’ manşetiyle cevap verdi

Yayınlanma: 02.10.2024 - 20:48

Güncelleme: 02.10.2024 - 20:48

İzmir’de yayın yapan bir yerel gazete olan Yenigün gazetesinin Işıkçılar Cemaati’ne dair hazırladığı manşet matbaaya takıldı. Gazetenin basılabilmesi için manşet sayfası değiştirildi.

Yenigün Genel Yayın Yönetmeni Hakan Dirik, "Ekim gider de ya iklim?.." başlıklı yazısında, Işıkçılar Cemaati’ne ait olduğu bilinen İhlas Vakfı'nın, İzmir'deki ilk geniş kapasiteli yurdunu Buca Atatürk Mahallesi’nde açmasını haberleştirdikleri manşetin, cemaat tarafından sansürlendiğini belirtti.

Dirik, söz konusu manşet nedeniyle matbaanın gazeteyi basmayı reddettiğini belirterek gazete için "BOŞLUĞA ‘IŞIK’ SIZDI" başlığını kararlaştırdıklarını ve saat 20.00 civarında matbaadan aldıkları telefonla "bu manşetle gazetenin basılmayacağını" öğrendiklerini aktardı.

“BU MANŞETLE BASMAYIZ” DEDİLER”

Matbaanın basımı, tasarım saatine ilişkin bir sorun sebebiyle yapmayacağını ifade eden Dirik, "Matbaa, önce imtiyaz sahibimiz Mesut Şimşek’e ulaşmış, “Biz bu manşetle gazetenizi basmayız” diye. Haber ve tasarım aşamasında küçük bir ihmal yaptığımızı, Şimşek’in durumu iletmesiyle anlamış olduk. Çünkü gazetemiz “Işıklar içinde” basılıyordu” ifadelerini kaydetti.

O saatte çok fazla bir seçeneğin bulunmadığını ileten Dirik, “Ya haberi kaldıracağız ve boyun eğeceğiz, ya da direneceğiz! “Gazete aynen kalsın” seçeneği zaten masaya gelemiyor. Ertesi gün gazete basılıp piyasaya çıkmazsa, gelecek yaptırımlarla, yaklaşık 30 çalışanımızın istihdam güvencesi sarsılacak. Anlaşıldı ki Eylül, Ekim derken, asıl “gece” zor geçecek" açıklamasında bulundu.

Bunun üzerine yeni bir manşet sayfası hazırlamak zorunda kaldıklarını belirten Dirik, “Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Efendiler, ey millet, biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz" sözlerini manşete taşımaya karar verdiklerini kaydetti.